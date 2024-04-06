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BBC

مجدي الجلاد: خيطٌ رفيع بين الغرور والثقة في النفس ولكن تتباين التفسيرات

12:01 ص السبت 06 أبريل 2024
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كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، إن هناك خيطًا رفيعًا بين الغرور والثقة في النفس ولكن البعض يفسرها بـ الغرور

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار" على شاشة النهار، أكد الجلاد أن هناك فارقًا شاسعًا بين الكبر والكبرياء، فالكبر صفة لله وحده لا يشاركه فيها أحد، بينما الكبرياء يمثل الاعتزاز بالنفس وعدم التفريط في الكرامة، مؤكدًا: "أنا شخص متواضع في تعاملي مع الآخرين ولم أكن يومًا مغرورًا بشهادة كل من تعاملت معه".

الجلاد أضاف أن صفوت الشريف وزير الإعلام السابق ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس حسني مبارك؛ كان شخصية قوية برزت بقوة خلال توليه رئاسة الشورى، وخلال لقاء جمعهما أكد له الشريف أن "معظم أجهزة الدولة لا تحبك ولكن تحترمك"، وعندما رد الجلاد بأن الاحترام أهم بالنسبة له من المحبة، اعتبره الشريف مغرورًا.

وتابع الجلاد: "الشريف كان (عبقري سياسة) وعقب لقائي به روى ما دار بيننا لصديق وسأله عما إذا كان الجلاد قد أصيب بالغرور؟، فأجابه بأن الشخص الذي يضع حدودًا للتعامل لا يمكن أن يفسر ذلك بالغرور.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة في مصر.

مجدي الجلاد برنامج أسرار صفوت الشريف شاشة النهار رمضان 2024 الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

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