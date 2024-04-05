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ننشر الرسوم الشهرية للمخلفات على الوحدات التجارية ومقار المهن الحرة

11:33 م الجمعة 05 أبريل 2024

مجلس الوزراء

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على مستوى المحافظات.

ونص القرار على الوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن، والأعمال الحرة - يتم تحصيل رسم خدمة شهري من كل وحدة تجارية مستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة التي تستهلك كهرباء طبقا لتكويد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بالمناطق في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا للتنصيف الآتي:-

- العزب والنجوع 30 جنيهًا.

- القرى 40 جنيهًا.

- المدن 50 جنيهًا.

- المدن عواصم المحافظات - الأحياء 60 جنيهًا.

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مجلس الوزراء الجريدة الرسمية الرسوم الشهرية للمخلفات على الوحدات التجارية

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