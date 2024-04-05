منخفض جوي وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

بيان من الأرصاد بشأن الطقس والأحوال الجوية في أول أيام عيد الفطر

كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك 2024.

وقالت "غانم"، لمصراوي إنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأحد المقبل منخفض جوي، يتسبب في انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4:3 درجات على معظم أنحاء البلاد إضافة إلى كتل هوائية باردة خلال ساعات الليل مما تعطي الإحساس ببرودة الشتاء.

وتوقعت سقوط أمطار غزيرة يومي الإثنين والثلاثاء على شمال البلاد ومناطق من القاهرة الكبرى وتكون خفيفة متوسطة على بعض مناطق شمال الصعيد.

وناشدت غانم المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية وعدم الانخداع بالتقلبات الجوية وحرارة الطقس خلال الفترة الحالية.