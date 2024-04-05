الصحة: فحص 1.2 مليون مواطن لتحسين الصحة العامة للمواطنين في رمضان



كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص والعلاج لـ مليون و232 ألفا و276 مواطنا، ضمن عدد من المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، منذ بداية شهر رمضان المبارك 2024، حتى أمس، وذلك في إطار حرص الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن المبادرات تضمنت مبادرات (الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة، دعم صحة الأم والجنين، فحص وعلاج الأمراض المزمنة).

وتابع "عبدالغفار" أنه تم فحص 295 ألفا و773 مواطنا، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وفحص 283 ألفا و406 مواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وفحص 37 ألفا و907 سيدات، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، وفحص 537 ألفا و208 سيدة ضمن الزيارات الدورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، فضلاً عن فحص 77 ألفا و982 سيدة ( زيارة لأول مرة)، وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن محافظة الوادي الجديد حققت أعلى نسب إنجاز في فحص وتقديم العلاج اللازم للمواكنين بنسبة 222.64% من المستهدف الخاص بها، يليها محافظة دمياط بنسبة 196.41% من المستهدف، يليهم محافظة الشرقية بنسبة 131.07% من المستهدف، يليهم محافظة الفيوم بنسبة 130.73% من المستهدف الخاص بها.

وأكد عبدالغفار أنه على اهتمام الدولة المصرية باستمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.