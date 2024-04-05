60 جنيها من هذه الشقق.. الحكومة: رسم خدمة شهري للمخلفات

كتب-عمرو صالح:

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر منذ قليل، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن تحديد رسوم شهرية على كل وحدة تجارية ومقرات المهن الحرة بسبب المخلفات.

ونص قرار رئيس الوزراء على أن تحدد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على مستوى المحافظات والمدن والأحياء والقرى وتوابعها، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الوجه الآتى:

الوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن، والأعمال الحرة - يتم تحصيل رسوم خدمة شهري من كل وحدة تجارية مستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة التي تستهلك كهرباء طبقا لتكويد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بالمناطق في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.