كيف يساهم صندوق إعانة الطوارئ في إنقاذ الشركات المتعثرة وسداد الأجور؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة العمل، إن صندوق إعانات الطوارئ وحماية العملاء، هدفه مساندة الشركات المتعثرة في دفع أجور العاملين في حالات الطوارئ.

وأضاف "خضر"، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أنه خلال أزمة فيروس كورونا تعثرت عدد من الشركات وقدم الصندوق دعم مالي لها بما يصل لـ2 مليار و600 مليون جنيه، منها 1.532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 آلاف و365 عاملًا.

أكد المتحدث باسم وزارة العمل، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مستمر في حماية ورعاية العاملين الذين يواجهون صعوبات في مواقع عملهم بسبب التحديات المختلفة

وأشار المستشار الإعلامي، إلى أن الصندوق سيواصل دفع إعانات الأجور لهؤلاء العمال حتى تعود المنشآت التي يعملون فيها إلى الاستقرار، وتعود عجلة الإنتاج فيها للدوران بكامل طاقتها.

ووفقًا لأحدث بيان من مجلس إدارة الصندوق، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، فقد أكد الصندوق، الآتي:

- أنفق مبلغًا إجماليًا يبلغ 2 مليار و216 مليونًا و300 ألف جنيه منذ تأسيسه في عام 2002 حتى بداية مارس 2024.

- عدد العمال المستفيدين من الصندوق بلغ 324 ألفًا و670 عاملًا في 3983 منشأة.

- خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024، تم صرف مبلغ 35 مليونًا و600 ألف جنيه من الصندوق.

- العدد الإجمالي للعمال المستفيدين خلال هذه الفترة بلغ 4795 عاملًا في 17 منشأة.

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