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وزير الزراعة يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية تدعيم الأمن الغذائي العربي

04:52 م الجمعة 05 أبريل 2024

وزير الزراعة يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية

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كتب-عمرو صالح:

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، آفاق وآليات التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال تدعيم الأمن الغذائي العربي لمواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم حاليا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهمية التنسيق والتعاون بين المنظمات العربية والإفريقية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، فضلا عن بحث الاستعداد لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية القادمة والمقترح عقدها بمدينة الرياض في أوائل مايو المقبل.

كما تم بحث الموضوعات المطروحة للمناقشة والخاصة بدعم منظومة الأمن الغذائي العربي، فضلا عن موقف اللجنة الوزارية الدائمة للأمن الغذائي، والتي تم الاتفاق على إنشائها خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الزراعة بالجامعة العربية في سبتمبر الماضي بالقاهرة، وذلك لبحث حالة الأمن الغذائي العربي وقضايا التمويل والاستثمار والتجارة في السلع الزراعية، بالإضافة إلى آليات تنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة.

حضر الاجتماع، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

السيد القصير وزير الزراعة الأمن الغذائي العربي

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