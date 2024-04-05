الليلة.. ختام العرض المسرحي "الدر المكنون" بالسامر



كتب- محمد شاكر

يشهد مسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ختام ليالي العرض المسرحي "الدر المكنون"، الذي قدمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمجان للجمهور، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض لفرقة السامر المسرحية، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، فكرة وإخراج إهداء ياسر صادق، تأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، وألحان محمد عزت، بطولة هاني كمال، ياسر الزنكلوني، جلال عثمان، محمد النبوي، خالد محروس، إيهاب عز العرب، أحمد شعراوي، عبدالله مهنا، عبد الغني السعيد، جنا خليل، محمد عاشور، نجلاء عامر، لمياء العبد، هبة سليمان، همام تمام، إسماعيل شعراوي، خالد عبد الموجود

العرض يقدم في قالب استعراضي غنائي يدمج بين المعاصر والقديم، ويحكي قصة ثلاثة من الصحابة تبدأ بالصحابي بلال بن رباح مرورا بإسلامه ثم تعذيبه لإجباره على الرجوع إلى الكفر، إلا أنه تمسك بإسلامه، فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه وأصبح حرا، وبعدها أصبح مؤذنا، وكان أول مؤذن في الإسلام، وحارب في سبيل الله ومات مجاهدا.

كما يتناول قصة الصحابي صهيب الرومي الذي سباه الروم صغيرا وأقام بينهم فترة، ولما أسلم بمكة وأراد الهجرة ليلحق بالنبي منعه قومه ففدى نفسه بكل أمواله من أجل إسلامه، أما الصحابي الثالث فهو سلمان الفارسي، الذي اقترح حفر الخندق في غزوة الأحزاب وتحقق النصر بفضل الله ثم بفضل فكرة الخندق.

جاء العرض ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.