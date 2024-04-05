إعلان

BBC

خطبة عيد الفطر 2024 - النص الكامل

04:11 م الجمعة 05 أبريل 2024
  • عرض 3 صورة
    خطبة عيد الفطر 2024
  • عرض 3 صورة
    خطبة عيد الفطر 2024
  • عرض 3 صورة
    خطبة عيد الفطر 2024
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة عيد الفطر المبارك لعام 2024، والتي تقام بالمساجد التي تؤدي بها صلاة الجمعة وبالساحات المخصصة لذلك.

وكان الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أعلن أن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، أن الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

وزارة الأوقاف خطبة عيد الفطر 2024 عيد الفطر المبارك

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الليلة.. ختام العرض المسرحي "الدر المكنون" بالسامر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

البنك المركزي: البنوك إجازة من الثلاثاء إلى الأحد بمناسبة عيد الفطر
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"