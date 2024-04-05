6 أيام.. موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص

كتب- محمد أبو بكر:

موعد إجازة عيد الفطر 2024، من الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث "جوجل"، تزامنا مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، وقرب حلول عيد الفطر.

وبناءً على الإعلان الرسمي من الحكومة، فإن إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024م وتستمر حتى يوم الأحد 14 أبريل 2024م، وتكون إجازة مدفوعة الأجر.

ووفقًا للإعلان الرسمي لوزارة العمل، فإن موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تبدأ من من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024م وتستمر حتى يوم الأحد 14 أبريل 2024م، وتكون إجازة مدفوعة الأجر.

وبحسب حسن شحاتة، وزير العمل، فإنه سيتم احتساب يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2014 من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.

وبحسب قانون العمل، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرارًا من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

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