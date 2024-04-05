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BBC

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

01:17 م الجمعة 05 أبريل 2024

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

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كتب- محمد أبو بكر:

موعد تطبيق التوقيت الصيفي، من الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث "جوجل"، تزامنا مع بداية فصل الربيع.

وبناءً على الإعلان الرسمي من الحكومة، فإنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في الموعد المحدد له في نهاية شهر أبريل 2024 كما هو مخطط له.

وأشارت الحكومة، إلى أنه سيتم تغيير التوقيت من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي لعام 2024، وذلك ابتداءً من الاثنين الأخير من شهر أبريل الموافق 19 من الشهر نفسه، وسيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة كاملة، حيث سيتم تعديل الساعة من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل إلى الساعة الواحدة صباحًا.

يذكر أنه بدأ العمل بالتوقيت الشتوي، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي بتاريخ الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وهو الجمعة الأخير من الشهر.

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تطبيق التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2024

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