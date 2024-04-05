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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد السيدة زينب

11:57 ص الجمعة 05 أبريل 2024

شعائر صلاة الجمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان: "صدقة الفطر وحق الله في المال"، ويتلو القرآن الشيخ محمود الخشت مقرئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.؟

وأناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم، بناء على ما أعلنته وزارة الأوقاف.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

شعائر صلاة الجمعة مسجد السيدة زينب خطبة الجمعة

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محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد السيدة زينب

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