آخر جمعة من رمضان.. الأوقاف تفتتح 20 مسجدا بـ 10 محافظات - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 20 مسجدًا، اليوم الجمعة الأخيرة من رمضان 1445 هجرية، منها 14 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 6 صيانة وتطويرًا.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 885 ) مسجدًا منها( 693 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 192 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى5/ 4/ 2024م عدد (11907) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (97) مليون جنيه.

وأشارت إلى أن المساجد التي سيتم افتتاحها، اليوم، هي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

1. مسجد النصر – زنين – بولاق الدكرور

مديرية أوقاف الوادي الجديد

2. مسجد الرحمة – مدينة موط– مركز الداخلة

مديرية أوقاف قنا

3. مسجد آل رشوان – العزب المصري - دشنا

4. مسجد أولاد أبو رحاب – نجع غانم – العركي – فرشوط

5. مسجد آل البيت – النحال – بندر قنا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

6. مسجد أبو جبر- قرية السلام – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف أسيوط

7. مسجد العارف بالله – مدينة أسيوط الجديدة

م - المسجد وعنوانه

8. مسجد الجوهري – شارع بور سعيد – المنصورة

9. مسجد بلال بن رباح – عزبة عمرو وصفي – عزبة الفتح – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف الفيوم

10. مسجد قصر بياض - العجميين

مديرية أوقاف البحيرة

11. مسجد الحمدية الغربي – قريةالبرنوجي - مركز دمنهور

مديرية أوقاف بني سويف

12. مسجد عبد الحليم علي أمين – مشارقة إهناسيا

مديرية أوقاف الغربية

13. مسجد الرحمن – كفر الشيخ علي – كفر الزيات

مديرية أوقاف أسوان

14. مسجد العزيز بالله – قرية اللديد – المحاميد - الحجز قبلي وبحري مركز إدفو

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد النور – عزبة خميس – سيدي سالم

2. مسجد الشهيد إبراهيم العقبة القصابي – سيدي سالم

مديرية أوقاف قنا

3. مسجد الفتح – الطود – أبو تشت

4. مسجد الحاج رشوان –الحبيلات الغربية – أبو تشت

5. مسجد آل رزق – العمري – أبو تشت

مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد كوم النصر الكبير – مركز المحمودية