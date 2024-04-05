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BBC

طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": نشاط للرياح بهذه المناطق

11:04 ص الجمعة 05 أبريل 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن طقس الساعات القادمة، يشهد، نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

وأوضحت "الهيئة"، أنه يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، دافئ على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

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