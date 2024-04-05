إعلان

BBC

انتصار السيسي: لكل يتيم الحق في حياة سعيدة كلها أمل ورعاية

10:30 ص الجمعة 05 أبريل 2024

انتصار السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

احتفلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيوم اليتيم، اليوم الجمعة، حيث يوافق أول جمعة من شهر أبريل من كل عام.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية، ودورنا أن نوفر لهم كل سبل الراحة والأمان والتعويض.

وتابعت: فليكن كل منا عائلة لكل يتيم، نشاركهم أفراحهم وأحزانهم ونرسم البسمة على وجوههم.

واختتمت: كل عام وجميع أبناء مصر بخير.

انتصار السيسي السيدة انتصار السيسي لكل يتيم حياة سعيدة أمل ورعاية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ليلة القدر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ليلة القدر
إجازة عيد الفطر| فرحة الموظفين بعد الـ٦ أيام.. وشكاوى من أولياء الأمور -(تفاصيل)
طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": موجة من التقلبات الجوية بينها أمطار
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"