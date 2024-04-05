انتصار السيسي: لكل يتيم الحق في حياة سعيدة كلها أمل ورعاية

كتب- محمد أبو بكر:

احتفلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيوم اليتيم، اليوم الجمعة، حيث يوافق أول جمعة من شهر أبريل من كل عام.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية، ودورنا أن نوفر لهم كل سبل الراحة والأمان والتعويض.

وتابعت: فليكن كل منا عائلة لكل يتيم، نشاركهم أفراحهم وأحزانهم ونرسم البسمة على وجوههم.

واختتمت: كل عام وجميع أبناء مصر بخير.