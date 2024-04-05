قانون التصالح الجديد.. تعرف على الحالات التي يعتبر فيها الطلب لاغيًا

كتب- عمرو صالح:

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عدد من الحالات التي يعتبر فيها طلب التصالح لاغيًا وكأن لم يكن وتطبق على صاحبه الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون.

ويستعرض مصراوي الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وفقًا للقانون حسب مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وألزمت المادة "14" من قانون التصالح في مخالفات البناء السلطة المختصة بإصدار قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن وفقا للأوضاع الآتية:

- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد تقديم التظلم أو صدور قرار من لجنة التظلمات بالرفض.

- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.