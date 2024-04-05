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BBC

طلب إحاطة بشأن تحديد بنود انفاق قرض صندوق النقد الدولي

04:30 ص الجمعة 05 أبريل 2024

النائب محمود قاسم

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الحكومة وضع البنود الخاصة بصرف وإنفاق واستخدام قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدًا ضرورة أن تعطي الحكومة أولوية قصوى للاستفادة من قرض صندوق النقد الدولي في دعم قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة.

وقال "قاسم"، فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية: لقد وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، والسماح بصرف 820 مليون دولار بشكل فوري، ومن المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الأولى من برنامج القرض المتفق خلال الأيام المقبلة متسائلاً: ماهى أوليات الحومة لانفاق هذا القرض؟.. وهل حددت الحكومة بنود انفاق القرض؟.

ولماذا لم تعلن الحكومة عن هذه البنود؟.. معتبراً هذا القرض من صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة ثقة للمتعاملين مع الدولة المصرية واسهامه في زيادة الحصيلة الدولارية وسد الفجوة من السيولة الأجنبية إضافة إلى أنه يعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات والتحديات الاقتصادية العالمية

النائب محمود قاسم مجلس النواب صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي الدكتور مصطفى مدبولي

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