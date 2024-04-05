إجازة عيد الفطر| فرحة الموظفين بعد الـ٦ أيام.. وشكاوى من أولياء الأمور -(تفاصيل)

كتب- محمد فتحي:

حالة من الفرحة الشديدة انتابت العاملين في الدولة بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بأن أجازة عيد الفطر المبارك تبدأ رسميًا من 9 إلى 14 أبريل 2024، لتصبح 6 أيام متصلة مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة والقطاع الخاص.

ومن المقرر أن يعود الموظفين إلى عملهم يوم 15 أبريل 2024، بعد قضاء إجازة عيد الفطر.

لكن أولياء أمور الطلاب في مختلف صفوف النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، طالبوا أن تكون إجازة العيد يومان فقط للطلاب، خاصة أنه لم يتبقى سوى أسابيع قليلة على امتحانات نهاية العام الدراسي الثاني 2024.

وأكدا أولياء الأمور أن طول الإجازة قد تؤثر سلبا على الطلاب، لكن يجب أن يتنزهوا ويحتفلوا بإجازة العيد للخروج من ضغط المذاكرة والدروس خاصة أن هناك بعض السناتر قررت عدم وجود إجازات في عيد الفطر.

بينما كتب ولي أمر طالبة خلال استطلاع رأي على صفحة ائتلاف أولياء أمور مصر قائلا: إجازة العيد إجازة، ومش هخليها تفتح كتاب، أكيد كفاية وجع القلب بتاع السناتر في رمضان كله بيخلص منهج ويراجع وبيمتحن شامل وأكنه ماراثون".

وعلقت ولية أمر طالبة أيضا في استطلاع رأي على صفحة ائتلاف أولياء أمور مصر قائلة: " المدرسين شغالين مش عايزين يديهم إجازة، وفي مواد هتخلص في العيد زي الكيمياء، البنت طاقتها خلصت والله ربنا معاهم جميعا".

من جانبها، أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن فرحة عيد الفطر المبارك هذا العام سُرقت من أولياء الأمور والطلاب نتيجة قرب مواعيد الامتحانات بعد إجازة عيد الفطر التي قررتها الحكومة أمس مدتها 6 أيام متصلة.

وأضافت في تصريحات أدلت بها إلى "مصراوي" أنه باستطلاع أراء أولياء الأمور أكدوا أن إجازة العيد بالنسبة لأولادهم هي نصف يوم على الأكثر، ثم يعودون سريعًا لاستكمال شرح المناهج، لافتة إلى أن هناك بعض أولياء الأمور أقروا بأن هناك دروسًا خصوصية في العيد.

وأشارت إلى أن كافة المراحل الدراسية لطلاب تعيش في ضغط شديد الوقت الحالي بسبب قرب مواعيد الامتحانات وطول إجازة عيد الفطر بالإضافة إلى تكدس الوقت وعدم وجود أي محذوفات وبالتالي يؤثر سلبا على الطلاب في المذاكرة وأثناء الامتحانات.

وتابعت أنه بالرغم من حالة الضغط الشديد التي يعاني منها الطلاب بالضغط الشديد لكن لابد أن يكون هناك قسطًا من الراحة والترفيه لشحن الطاقة لمراجعة الامتحانات خاصة طلاب الثانوية العامة، إذ يمكن قضاء بعض الوقت مع الأسرة والأصدقاء، وعمل جدول مذاكرة خاص بأيام العيد يوجد به أوقات للراحة والترفيهة.

يذكر أن الطلاب والمعلمين يحصلون على إجازة العيد في الفترة من التاسع وحتى الـ 14 من أبريل الجاري، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

ويعود الطلاب إلى المدارس مرة أخرى لاستكمال ما تبقى في الفصل الدراسي الثاني، في الـ 15 من أبريل الجاري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

ومع إعلان الحكومة، إجازة عيد الفطر من يوم 9 إلى 14 أبريل، وعودة للطلاب لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، يتبقى أيام قليلة على انتهاء العام الدراسي 2024، الذي من المقرر أن ينتهي قبل أيام من عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في الثامن من مايو المقبل.

وتكون إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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