مات فجأة وهو في كامل لياقته.. جمال شعبان ينعي المعد البدني لفريق الزمالك

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نعى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، محمد مدحت المعد البدنى في نادي الزمالك الذي توفي اليوم إثر أزمة قلبية مفاجأة.

وكتب "شعبان" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الشاب الخلوق مات فجأة وهو في كامل لياقته قبل التمرين".

وأضاف: "الموت علينا حق لكن فعلا موت البغتة والسكتة القلبية زادت بين الشباب والرياضيين وشباب الأطباء".

وتابع: "يارب أحفظنا من فواجع الأقدار ومن الموت المفاجئ.. أنا مش قاصد أنشر طاقة سلبية ولا أخليها صفحة وفيات لكن دعواتكم أكيد بتفرق كتير".