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BBC

مات فجأة وهو في كامل لياقته.. جمال شعبان ينعي المعد البدني لفريق الزمالك

11:45 م الخميس 04 أبريل 2024

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نعى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، محمد مدحت المعد البدنى في نادي الزمالك الذي توفي اليوم إثر أزمة قلبية مفاجأة.

وكتب "شعبان" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الشاب الخلوق مات فجأة وهو في كامل لياقته قبل التمرين".

وأضاف: "الموت علينا حق لكن فعلا موت البغتة والسكتة القلبية زادت بين الشباب والرياضيين وشباب الأطباء".

وتابع: "يارب أحفظنا من فواجع الأقدار ومن الموت المفاجئ.. أنا مش قاصد أنشر طاقة سلبية ولا أخليها صفحة وفيات لكن دعواتكم أكيد بتفرق كتير".

الدكتور جمال شعبان أمراض القلب محمد مدحت وفاة محمد مدحت المعد البدني الزمالك

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