إعلان

BBC

مصطفى بكري: الشارع المصري ينظر بترقب لإعلان التعديلات الوزارية المقبلة

11:38 م الخميس 04 أبريل 2024

الإعلامي مصطفى بكري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تشرع في ولاية رئاسية جديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيرًا إلى أن الرئيس قد أدى اليمين الدستورية وطرح برنامج حكومي يرتكز على سبعة محاور رئيسية لتلبية تطلعات الشعب المصري.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على "صدى البلد"، أشار بكري إلى التساؤلات الشعبية حول التغييرات الوزارية وحركة المحافظين التي قد تحدث بعد اليمين الدستورية، مؤكدًا أن التعديلات المتوقعة تأتي استجابةً لتطلعات المواطنين والتحديات التي واجهت بعض الوزارات.

وأوضح بكري أن الشارع المصري ينظر بترقب لإعلان التعديلات الوزارية المقبلة، سواء في الأيام القليلة المقبلة أو بعد عيد الفطر، مؤكدًا أن البلاد تتطلع لمرحلة جديدة تحت مسمى "الجمهورية الجديدة" مع الرئيس السيسي الذي يتقاسم مع شعبه هموم الوطن وتطلعاته.

الإعلامي مصطفى بكري مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي التعديلات الوزارية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مات فجأة وهو في كامل لياقته.. جمال شعبان ينعي المعد البدني لفريق الزمالك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

عاجل| الرئيس السيسى يشهد حفل سحور القوات المسلحة
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"