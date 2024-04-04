4 أسئلة بـ40 درجة.. مواصفات امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية 2024

كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط ورقة امتحان مواصفة مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024، وتوزيع الأسئلة والدرجات.

ووفقا للوزارة، فإن ورقة الامتحان لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي تتضمن أربع أسئلة، وتنقسم بين سؤالين في الجغرافيا، وسؤالين في التاريخ لكل سؤال 10 درجات ليكون الإجمالي 40 درجة، 20 درجة للجغرافيا و20 للتاريخ مع تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لذلك.

يُراعى عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني 2024.

وحددت الوزارة مواصفة امتحان الدراسات الاجتماعية، وهي كالآتي:

- تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- توزيع الأسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تُغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة علي التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل الي الصعب.

- تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية: "المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الامتحان".

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئية: "حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية".

- تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان: "الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية واضحة وسليمه علميا وفنيا".

- المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان، كما أن: "الأرقام - الإحصائيات - التواريخ" ليست أهدافا اختبارية.

- الزمن المخصص للامتحان لصفوف المرحلة الإعدادية "الأول- الثاني الثالث" ساعتين.

- يراعي عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني.للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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