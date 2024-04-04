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BBC

انقلاب في طقس أسبوع عيد الفطر.. أمطار مفاجئة وصقيع

08:03 م الخميس 04 أبريل 2024

أمطار

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كتب-عمرو صالح:
يشهد طقس أسبوع عيد الفطر المبارك 2024، تغييرا مفاجئا في درجات الحرارة، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها اليوم الخميس من حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد أي بعد انتهاء الموجة الحارة السبت 6 أبريل 2024.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأحد 7 أبريل 2024 إلى الثلاثاء 9 أبريل 2024، انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية وموجات برودة ونشاط لحركة الرياح مما يزيد الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة في شمال البلاد.

وفيما يتعلق بحالة الطقس المتوقعة يوم الأربعاء 10 أبريل فأفاد البيان بأنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

أمطار الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

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