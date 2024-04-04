يحظر الري هذه الأيام.. الزراعة توجه نصائح هامة للمزارعين

كتب-عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل.

وقد وجه الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، نصائح هامة للمزارعين.

وقال فهيم: يحظر الري خلال أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء في كل المحافظات حفاظا على سنابل محصولهم وعدم تعرضها للزبول.

وبخصوص أشجار الفاكهة قال فهيم: ينصح بوضع عناصر ( كالسيوم – بورون – زنك – مولبيدنيوم) للحفاظ على استمرار سريان العصارة والاخصاب وتثبيت العقد وذلك من خلال ضبط فترات الري قدر الإمكان

وأشار فهيم إلى أنه يجب على مزارعي المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة مثل الذرة السمسم والقطن والصويا إضافة حامض فسفوريك مع الري بمعدل 10 لتر للغمر و 3-4 لتر للتنقيط لحمايتها من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل.