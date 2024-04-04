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حسام موافي يحذر من نقص هذا الفيتامين.. فيديو

06:11 م الخميس 04 أبريل 2024

الدكتور حسام موافي

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حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصرالعيني، من نقص فيتامين "B12" في جسم الإنسان،لافتا إلى أن انخفاضه عن المعدل الطبيعي له تأثيرات خطيرة.

وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال برنامج "رب زدني علما" المذاع على "قناة صدى البلد" أن نقص في فيتامين "B12" الجسم ليس له علاقة بقلة تناول الأطعمة الغنية به، مشيرا إلى أن كل عنصر يحصل عليه الجسم من تناول الطعام مستقبلات في الجهاز الهضمي باستثناء فيتامين B12.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصرالعيني، أن الجسم يمتص فيتامين B12 بطريقة مختلفة عن باقي المغذيات الأخرى، عندما يصل للجهاز الهضمي، مشيرا إلى أن من مضاعفات نقص فيتامين B12 حدوث مشكلات في الجهاز الهضمي

حسام موافي الفيتامين القصرالعيني

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