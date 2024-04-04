متى يفقد طالب الثانوية العامة درجات الامتحان وتظليل ورقة "البابل شيت"؟

كتب- محمد فتحي:

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كيفية تعامل طلاب المرحلة الثانوية العامة 2024 مع إجابات امتحانات الأسئلة الاختيارية أثناء أداء الاختبارات.

ووفقا للوزارة فإنه تم التشديد على أن يتم اختيار إجابة واحدة فقط من البدائل الواردة على كل سؤال من أسئلة الاختيار من متعدد أو mcQ، لأنه عند اختيار إجابتين أو أكثر يفقد الطالب درجة السؤال، مع تظليل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة تظليل كامل في ورقة البابل شيت.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

كما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة.

ومن المقرر أيضا أن يؤدي الطلاب امتحانات علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

يذكر أن الطلاب والمعلمين يحصلون على إجازة العيد في الفترة من التاسع وحتى الـ 14 من أبريل الجاري، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

ويعود الطلاب إلى المدارس مرة أخرى لاستكمال ما تبقى في الفصل الدراسي الثاني، في الـ 15 من أبريل الجاري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

ومع إعلان الحكومة، إجازة عيد الفطر من يوم 9 إلى 14 أبريل، وعودة للطلاب لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، يتبقى أيام قليلة على انتهاء العام الدراسي 2024، الذي من المقرر أن ينتهي قبل أيام من عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في الثامن من مايو المقبل.

وتكون إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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