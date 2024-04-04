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صيام رمضان أسهل من صيام التطوع.. حسام موافي يكشف السبب

06:04 م الخميس 04 أبريل 2024

الدكتور حسام موافي

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كتب- محمد شاكر

يرى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن صيام التطوع صعب، مثل صيام "الإثنين والخميس"، مشيرا إلى أن صيام شهر رمضان الكريم سهل على العباد بخلاف صيام الأيام التطوع.

وأضاف موافي، خلال برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد: إن الصيام في شهر رمضان هو أمر من المولى سبحانه وتعالى، ويخفف الله على عباده في هذا الشهر من خلال ملائكته بمساعدتهم أثناء فترات الصيام، قائلا:"حد من أهل الدين برضوا ممكن يرد علينا ويعرفنا".

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: إن كل صيام له فضله وأجره، مشيرا إلى أن صوم التطوع أو صوم النفل هو ما يشرع فعله من غير إلزام، أما صيام شهر رمضان فهو ركن من أركان الإسلام وأمر به المولى عز وجل.

الدكتور حسام موافي صيام رمضان برنامج رب زدني علما

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