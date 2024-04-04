1000 جنيه مكافأة عيد الفطر للعاملين بجامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

قرر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس منح العاملين بالإدارة العامة للجامعة وكافة كلياتها ووحداتها ومعاهدها مكافأة قدرها ١٠٠٠ جنية ألف جنيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

في سياق متصل، أقام اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية حفل الافطار السنوي تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة حنان كامل متولي، عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

شهد الحفل عددا من الفقرات الفنية والترفيهية التي شارك في إعدادها وتنظيمها طلاب وطالبات كلية الآداب ورعاية الشباب بالكلية، فعقب تناول الافطار وأداء صلاة المغرب، بدأت الفقرات بفقرة حدوتة رمضانية ألقت خلالها إحدى الطالبات نبذة تاريخية عن أصل بعض الحلويات الرمضانية حدوتة قطايف.

وتلى تلك الفقرة فقرة فنية لرقصة التنورة تفاعل معها الطلاب والطالبات تفاعلا كبيرا، ثم جاءت فقرة كورال كلية الاداب التي قادها المايسترو مروان الغول وأدى الكورال خلالها عدة أغاني من تراثنا المصري الأصيل والتي ترتبط بالأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك.



