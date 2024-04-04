الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن إصدار صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

كتب_محمد فتحي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإصدار النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعانيهم.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تابع الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من "الحوار الوطني" فيما يخُص التعليم قبل الجامعي، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد أن وزارة التعليم حرصت على إيلاء عظيم الاهتمام لدراسة التوصيات المُنبثقة عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى، وتنفيذها على النحو الأمثل من خلال رؤية مُوحدة وجهودٍ متضافرة من قِبل شتّى الجهات التابعة للوزارة؛ حيث تم تشكيل لجنة مُوسَّعة برئاسة وزير التربية والتعليم، وأثمرت جهودها عن الإجراءات التنفيذية التالي ذِكرها. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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