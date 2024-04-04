مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة- صور

انخفاض حرارة وأمطار.. "الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات في هذا الموعد

كتب- محمد سامي

واصلت القوات الجوية المصرية على مدار يومى الثالث والرابع من شهر إبريل الجارى تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات والإحتياجات الأساسية ومواد الإغاثة العاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشمال قطاع غزة.

وذلك استمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم الجهود المبذولة لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

حيث أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتحالف الدولى.