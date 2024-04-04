إعلان

BBC

قائد القوات البحرية يلتقى قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر (أسبيدس)

04:34 م الخميس 04 أبريل 2024
  • عرض 3 صورة
    جانب من اللقاء
  • عرض 3 صورة
    جانب من اللقاء
  • عرض 3 صورة
    جانب من اللقاء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي
التقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، اللواء بحري فاسيليس جروباريس قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر (أسبيدس) ، والوفد المرافق له.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بمنطقة الشرق الأوسط ، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

الفريق أشرف إبراهيم عطوة القوات البحرية أسبيدس اللواء بحري فاسيليس جروباريس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نقيب السياحيين: نسب الإشغال ستصل إلى 100 % بهذا التوقيت

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. قرار عاجل من وزارة العمل
* مبادرة خفض الأسعار.. الدواجن فوق الحد الأقصى والبيض يتحدى بزيادة 33 جنيها
* انخفاض حرارة وأمطار.. "الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات في هذا الموعد
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"