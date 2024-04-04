التموين: توافر جميع السلع الغذائية وكحك العيد بتخفيضات تصل لـ25%

كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كل المنتجات الخاصة بعيد الفطر بأسعار مناسبة تيسيرا على المواطنين.

وطمأن وزير التموين، المواطنين، بشأن توفير السلع الغذائية وبكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى المحافظات مع زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم طوال شهر رمضان واستعدادا لعيد الفطر المبارك حيث تزداد معدلات الاستهلاك قائلا: "جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة تكفي لعدد أشهر مقبلة".

وتلقى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث أفاد التقرير بأن المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها يوميًا أمام المواطنين من الصباح لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية إضافة إلى صرف السلع التموينية المقررة على بطاقة الدعم من جانب المنافذ التموينية.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، إن هناك حملات مكثفة مع الطب البيطري والصحة لسحب عينات من السلع الأساسية للتأكد من صلاحيتها، مضيفا أن كل السلع الأساسية متوفرة.

وخلال جولة تفقدية للمركز الإعلامي بوزارة التموين على أحد المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، تلاحظ تواجد جميع الأسعار مدونة على السلع قبل وبعد التخفيض ومنها على سبيل المثال:

- زيت خليط 700 جرام بسعر 60 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا.

- دقيق الكوثر بسعر 28.5 جنيه بدلًا من 31.5 جنيه.

- علبة سمن كريستال بسعر 135 جنيهًا بدلًا من 185 جنيهًا.

- أرز هندي الكيلو بسعر 25 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

وأشار محمود الخياط، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى أن جميع السلع متوفرة والاحتياطي الاستراتيجي آمن لكل المنتجات والسلع الاستراتيجية.

وقال إن السكر مطروح بكميات كبيرة بجميع منافذ الشركة بسعر 27 جنيهًا بالإضافة إلى تواجد كحك العيد ومنتجات الكحك والبيتي فور والبسكويت بأسعار تناسب المواطنين.

وأكد "الخياط"، أن الوزارة طرحت منتجات كحك العيد من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 لـ25%، كما يتم طرح كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

ووفرت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، برئاسة اللواء علي أشرف عبد المجيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، منتجات كحك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، حيث تم طرح:

- علبة بسكويت نشادر بسعر 140 جنيهًا.

- كحك سادة بسعر 150 جنيهًا.

- كحك ملبن بسعر 140 جنيهًا.

- كحك مكسرات بسعر 210 جنيهات.

- غريبة سادة بـ160 جنيهًا للكيلو.

- غريبة لوز بـ200 جنيه.

- بيتي فور عادي بسعر 170 جنيهًا.

- بيتي فور لوكس بسعر 200 جنيه.

- بيتي فور سابليه بسعر 200 جنيه.

- كوكيز بسعر 170 جنيهًا.

- علبة كحك سادة بسعر 150 جنيهًا.

- علبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيهًا.

- علبة "كرتون" وزن 3 كيلو بسعر 480 جنيهًا.

- علبة 4 كيلو بسعر 650 جنيهًا.

- علبة 5 كيلو بسعر 810 ‏جنيهات.