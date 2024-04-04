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BBC

التموين تتعاقد على استيراد 250 ألف طن سكر خام

03:21 م الخميس 04 أبريل 2024

سكر

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كتب- محمد سامي:

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 250 ألف طن سكر خام مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة)

وصول شهر مايو ويوليو وأغسطس 2024.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر وتوجيه مجلس الوزراء لوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بسرعة تدبير فجوة السكر.

وتجدر الإشارة إلى استمرار إنتاج السكر من قصب السكر وكذلك إنتاج السكر من جانب شركات بنجر السكر.

سكر وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية

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