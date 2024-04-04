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BBC

حالة الطقس غدا الجمعة ودرجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تعلن التفاصيل

03:11 م الخميس 04 أبريل 2024
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    طقس حار
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    طقس حار.
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان الخميس، إن الطقس الغد دافئ على السواحل الشمالية، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا، جاءت على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة - الصغرى 18.

- الوجة البحري ومدن القناة: العظمى 31 درجة - الصغرى 18.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة - الصغرى 15.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 درجة - الصغرى 14.

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 35 درجة - الصغرى 24.

- شمال الصعيد: العظمى 35 درجة - الصغرى 18.

  • جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة - الصغرى 22.
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طقس حار الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة جنوب سيناء الطقس

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