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محافظ الجيزة يفتتح مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب ومبنى إدارة جنوب الجيزة التعليمية

01:17 م الخميس 04 أبريل 2024

اللواء أحمد راشد

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كتب- محمد أبو بكر:

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، مدرسة الشهيد أحمد ابو الدهب الرسمية المتميزة بإدارة الدقي التعليمية.

وبحسب محافظة الجيزة، افتتح "راشد"، أيضًا، مبنى إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد المحافظة القومي.

وكان محافظ الجيزة، هنأ أبناء المحافظة وجميع القيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة والذي يوافق ٣١ مارس من كل عام.

وأشاد المحافظ، بوطنية أبناء الجيزة وحبهم لبلدهم مصر وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة.

أحمد راشد الجيزة مدرسة الشهيد أحمد ابو الدهب الدقي التعليمية

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