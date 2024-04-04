انخفاض حرارة وأمطار.. "الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الأحد المقبل 7 أبريل 2024، تشهد الأحوال الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وبحسب بيان للهيئة، فإن حالة الطقس بداية من الأحد وحتى الثلاثاء 9 أبريل 2024 تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، مع نشاط للرياح؛ مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويصاحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ويشهد طقس اليوم، نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

ويسود خلال الساعات القادمة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.