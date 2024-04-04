خطوات التعامل مع التكييف في الصيف

كتب - محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح للمواطنين بشأن التعامل مع التكييف في أوقات ذروة الحر، بالتزامن مع قرب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والذي يكثر معه استخدام التكييفات بكثافة سواء في المنازل أو في أماكن العمل.

ويستعرض"مصراوى" نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لاستخدام التكييف الكهربائي خلال فترات الصيف، وجاءت كالتالي:

1-احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

2-تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية «على الشرفات» ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الإمكان بحيث يسهل الوصول إليها وفكها وصيانتها.

3-تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

4-عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

5- يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف.

6- غلق التكييفات عند الخروج من الغرفة فلا داعي لتشغيل التكييف لمجرد تبريد الغرفة.

7- استخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.

8-ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية