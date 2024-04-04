أول تعليق من رئيس هيئة الدواء بشأن طلب الشركات زيادة الأسعار

كتب - أحمد جمعة:

علق الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، على ما أثير من زيادة مرتقبة لأسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة نتيجة تحرير سعر الصرف، وتقدم العديد من الشركات بطلبات لتحريك بعض الأصناف الدوائية لاستدامته في السوق.

وقال "الغمراوي" إنه قبل ارتفاع سعر الدولار كانت الشركات تتقدم بطلبات لرفع الأسعار، وما يمكن إجراؤه من قبل الهيئة بما يضمن استدامة الصناعة بالسوق المحلي وعدم إلقاء عبء على المواطن المصري، لا تتردد الهيئة في اتخاذه، لكن لا يجب استباق الأحداث.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس هيئة الدواء المصرية، خلال لقائه عددا من الإعلاميين والصحفيين، على هامش حفل الإفطار السنوي للهيئة.

ورحب رئيس الهيئة بالصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا حرص الهيئة على مد جسور التواصل مع وسائل الإعلام، وأن هناك شراكة متينة بين الجانبين هدفها خدمة المواطن المصري.

كما أشاد بدور وسائل الإعلام الداعم لمسيرة الهيئة؛ من خلال نشر كافة المواد التوعوية التي ترتقي بثقافة المواطن الدوائية، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التواصل الدوري مع وسائل الإعلام.

وأضاف أن الهيئة ترسي قواعد الشفافية والوضوح في التعامل مع الملف الإعلامي، في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على مد جسور التواصل، وإرساء قيم الأخوة والتعاون، وترسيخ الشراكة مع وسائل الإعلام الوطنية.