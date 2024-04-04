7 طرق للحفاظ على الأسنان والوقاية من أمراض الفم



كتب- عمر صبري:

عدد أستاذ جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، وعميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، الدكتور هشام عبدالحكم، عدد من الطرق والأليات يمكن اتباعها للحد من عبء أمراض الفم وغيرها من الأمراض الشائعة التي قد تصيب الفم وتتسبب في اعتلال الصحة العامة وهي كالتالي:

1- اتباع نظام غذائي متوازن منخفض السكريات الحرة.

2- الحرص على تناول الفواكة والخضروات.

3- تفضيل الماء باعتباره المشروب الرئيسي.

4- التوقف عن التدخين.

5- النظافة الأولية والمستمرة للأسنان والفم.

6- استخدام معدات حماية عند ممارسة رياضة قد ينتج عنها إصابة في الوجه أو الفكين.

7- تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يوميًا.