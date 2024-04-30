بعد تدخل "الاستعلامات".. بلومبرج تتراجع عن منشورات سابقة بشأن الاقتصاد المصري وتصحح أخطائها

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان صادر عنها اليوم، أن وكالة "بلومبرج" العالمية سحبت وألغت منشورات سابقة نشرتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ونشرت بدلًا منها نصوصًا مصححة لتلك المنشورات على الصفحات الأربع التابعة للوكالة على "فيس بوك".

وبحسب بيان هيئة الاستعلامات، تعترف الوكالة في تلك النصوص المصححة بأن المنشورات السابقة لا تلبي المعايير التحريرية للعمل الصحفي بوكالة "بلومبرج".

وأفاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن التراجع والتصحيح الذي أجرته وكالة "بلومبرج" جاء بعد تدخل مباشر من "هيئة الاستعلامات"، وتمثل هذا التدخل في إبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها بخصوص الاقتصاد المصري.

وأكد "رشوان"، أن هذه المنشورات قدمت نقلًا مشوهًا ومغلوطًا عن تقرير سابق للوكالة نفسها، والذي نُشر في وقت سابق عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري.

ضياء رشوان، أضاف أن احتجاج الهيئة جاء في إطار دورها الرقابي في متابعة ما يتم نشره في الإعلام الدولي بشأن شؤون مصر الداخلية وسياساتها الخارجية.

وأكد أن الهيئة تعمل على مواجهة أي مغالطات تُنشر في هذا السياق، وتسعى إلى تصحيح الأخطاء وتوجيه الانتقادات عند الضرورة.

وأشار ضياء رشوان، إلى أنه تم التواصل مع مسؤولي وكالة "بلومبرج"، حيث طالبتهم "هيئة الاستعلامات" بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي، كما طالبتهم باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة مثل هذه التجاوزات غير المقبولة، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وذكر بيان هيئة الاستعلامات، أنه في يوم السبت الموافق 27 أبريل 2024، نشرت وكالة بلومبرج، تقريرًا أعده مراسلو الوكالة في القاهرة بعنوان: "الصفقة الإماراتية مع مصر بقيمة 35 مليار دولار.. النزوع للشراء من جانب القوى الخليجية"، يتناول العرض مجموعة من الصفقات الاستثمارية التي تمت وتلك المحتملة، وذلك وفقًا لاتجاه مصر نحو تشجيع القطاع الخاص على امتلاك أو المشاركة في بعض الأصول المملوكة للدولة في مجالات عديدة.

وأضاف البيان: مساء اليوم نفسه، تلقى رئيس "هيئة الاستعلامات" رسالة من لورا زيلينكو، الرئيس الدولي للمعايير التحريرية في وكالة "بلومبرج" عبر البريد الإلكتروني، وجاء نص الرسالة كما يلي:

"عزيزي رشوان.. اسمي "لورا زيلينكو" أنا الرئيس الدولي للمعايير التحريرية في أخبار بلومبرج، في نيويورك، أكتب إليك بخصوص بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بتقريرنا في 27 أبريل، بعنوان "صفقة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لمصر تُمثل نزوع القوى الخليجية للشراء"، لأعلمك بأننا قمنا بتصحيح المنشورات على 4 صفحات لبلومبرج على "فيس بوك" فالمنشورات الأصلية لم تلب معاييرنا التحريرية والتصحيحات توضح ذلك، يُرجى ملاحظة أيضًا أن المنشورات الأصلية تمت بواسطة عاملين خارج مصر".

وتابعت الهيئة العامة للاستعلامات: النصوص الجديدة التي تم نشرها على صفحات "فيس بوك" التابعة للوكالة وهي الصفحات التي تحمل عناوين: (Bloomberg - Bloomberg uk - Bloomberg Politics - Bloomberg Asia)، حيث جاء النص الجديد الموحد الذي تم نشره على هذه الصفحات على النحو التالي:

- تتطلع القوى الخليجية إلى العقارات المتميزة في مصر، صفقة الأرض التي أبرمتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار هي الأحدث فقط، السعودية لديها اهتمام أيضًا. (تمت إزالة نسخة سابقة من هذا المنشور لأنها لا تلبي معايير التحرير في بلومبرج).

واختتم بيان الهيئة العامة للاستعلامات بمناشدة جميع وسائل الإعلام العالمية بتحري الدقة، والالتزام بالمعايير المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي في تناولها للشؤون المصرية، خاصة في مجال الاقتصاد حيث يكون لما يتم نشره من شائعات ومغالطات تأثيره على حركة الاستثمارات والتجارة والسياحة بشكل مباشر.

كما طالب البيان، مراسلي وسائل الإعلام الدولية المعتمدين في مصر بالاستناد إلى مصادر موثوقة والاطلاع على البيانات والمصادر الرسمية في تناولهم للموضوعات والشؤون المصرية.