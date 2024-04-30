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تنسيق 2024.. مستندات مطلوبة لقبول تحويلات المصريين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان

03:43 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

تنسيق الجامعات

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كتب- عمر صبري:

أعلن نظام التحويل لطلاب الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية بالجامعات الخاصة والأهلية، أن التقديم للطلاب الملتحقين بجامعات روسيا - أوكرانيا - السودان الذين لم يتم قبولهم مبدئيا أو لم يتم الرد عليهم من أي جامعة من الجامعات الخاصة والأهلية أو لم يتقدم بعد على أن يكون التقدم إما من خلال الموقع المركزى أو موقع الجامعة.


وفيما يخص الوثائق المطلوبة للتقدم فهي كالتالي:

١- صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

٢- اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية.

٣- إثبات الاقامة بشتى الطرق.

٤- التسلسل الدراسي ودرجات النجاح معتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي إن وجد ما عدا طلاب الفرقة الأولى.

٥- المحتوى العلمي الذي درسه الطالب معتمد من الجامعة والمكتب الثقافي إن وجد ما عدا طلاب الفرقة الأولى.

تنسيق 2024 الجامعات الخاصة جامعات روسيا
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