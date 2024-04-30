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BBC

وزير الأوقاف: فتح الباب أمام الواعظات لتقديم برامج بالإذاعة والتلفزيون

01:20 م الثلاثاء 30 أبريل 2024
  • عرض 11 صورة
    المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات
  • عرض 11 صورة
    المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات
  • عرض 11 صورة
    المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات
  • عرض 11 صورة
    المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات
  • عرض 11 صورة
    المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات
  • عرض 11 صورة
    المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات
  • عرض 11 صورة
    المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات
  • عرض 11 صورة
    المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات
  • عرض 11 صورة
    المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات
  • عرض 11 صورة
    المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات
  • عرض 11 صورة
    المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن دولة التلاوة المصرية تستعيد عهدها الذهبي وتضيف إليه عهدا ذهبيا آخر.


وأضاف خلال كلمته في المؤتمر التحضيري للإعلان عن تفاصيل، المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات ودورهن في خدمة الدعوة والمجتمع، الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدولة المصرية لها منابرها الإعلامية التي تخدم القرآن الكريم، مشيرا إلى أن هناك تعاون كبير بين وزارة الأوقاف والإذاعة المصرية لخدمة كتاب الله عز وجل.


وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام بقراء القرآن الكريم وخاصة فئة الشباب منهم، وفتح المجال أمام المتميزين منهم للظهور الإعلامي وفقا للضوابط المحددة لذلك.

ولفت إلى أنه سيتم فتح الباب أمام الواعظات لاختيار ٢٠ منهم لتقديم برامج بالإذاعة والتلفزيون عن طريق لجنة مشكلة لذلك، على أن يكون عملهن تطوعيا.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الإذاعة المصرية
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