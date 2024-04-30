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رئيس صناعة الشيوخ يطالب بربط التنمية الزراعية باحتياجات القطاع الصناعي

01:09 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بربط التنمية الزراعية باحتياجات القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وأكد حلاوة، أن تعميق الصناعة يبدأ من خلال الزراعة، لأن زيادة التصدير الزراعي وعمل قيمة مضافة يدعم الصادرات وزيادتها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تقوم بمجهودات لتنمية المشروعات الزراعية، مستشهدا بمشروعات توشكى التي تشهد ثورة كبيرة.

مجلس الشيوخ النائب محمد حلاوة رئيس صناعة الشيوخ
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