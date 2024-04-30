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العمل بنظام التعاقد.. وظائف جديدة في القطار الكهربائي الخفيف (LRT) - مستند

11:42 ص الثلاثاء 30 أبريل 2024

مترو الأنفاق

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كتب- محمد نصار:


أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الفنية بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وتضمن إعلان الهيئة، رقم 1 لسنة 2024، والذي حصل مصراوي على نسخة منه، تعريف مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والذي يعد مشروعًا جديدًا يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

وبحسب الإعلان، فإن مالك المشروع هي وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، والمقاول العام: تحالف شركتي كريك أفيك إنترناشيونال (CREC- AVIC INTL Consortium) المسؤولة عن إنشاء وتركيب وصيانة المعدات الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.

وجاءت تفاصيل الإعلان والتخصصات المطلوبة وشروط شغل الوظائف المعلن عنها، على النحو التالي:

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