حزب الريادة: الرئيس السيسي صاحب نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث

كتب-عمرو صالح:

تقدم كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مضيفاً إلى أن مصر تبدأ مرحلة جديدة من الإنجازات خلال ٦ سنوات قادمة تحقيق المزيد من النجاحات لاستكمال الإنجازات السابقة.

أضاف «حسنين» بحسب بيان، الأربعاء، أن كلمة الرئيس السيسي أمام مجلس النواب وضعت دستور الجمهورية الجديدة والعمل فيه خلال السنوات القادمة والنهوض بالدولة المصرية و رؤية مصر 2030 ونحن إذا نرى أن ما تحقق هو أمر إعجازي في ظل تحديات فرضت علينا جميعاً وخاصة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية إلي أن مصر قادرة على مواجهة التحديات بسواعد أبنائها المخلصين ملتفين حول القيادة السياسية نحو الإصلاح والنهضة خلال ٦ سنوات قادمة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة بعد أن ضرب الشعب المصري أروع الأمثلة حينما شارك بحشد كبير بجميع طوائفه في الانتخابات الرئاسية السابقة، وهذا يدل على وعي الشعب وإدراكه للمرحلة وتحدياتها وإيمانه بالرئيس وجهوده الكبيرة للحفاظ على مقدرات الدولة وحماية حدودها.

ونوه رئيس حزب الريادة إلي أن الرئيس السيسي لم ينسى شهداء مصر الأبرار فى زيارة النصب التذكاري ووضع إكليل من الزهور بعد حلف اليمين الدستورية.

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