وزير العمل: إعلان قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الحد الأدنى للأجور، وفقًا لأحدث قرارات الرئيس السيسي للقطاع العام، هو 6000 جنيه، وتُناقش قضية الحد الأدنى للأجور في المجلس القومي للأجور بمشاركة بعض الوزارات المعنية، ونحن كوزارة العمل نحضر للمجلس ونشارك في المناقشات، ولا نرغب في فرض ضغط على القطاع الخاص حتى لا يتعذر عليه تنفيذ قراراتنا.

وأضاف وزير العمل، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة النيل، أنه في البداية يتم تقدير إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور وفقًا لظروف المعيشة وإمكانيات القطاع الخاص، وقريبًا سنجلس مع رجال الأعمال وسنتوصل إلى اتفاق معهم، وقبل حلول عيد الفطر سنحدد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.

وأوضح "شحاتة"، أن وزارة القوى العاملة كانت في الماضي عبارة عن تعيينات فقط، ولكن هذا النهج تغير منذ فترة طويلة، فلماذا ما زلنا كنا سنستمر بتسمية الوزارة بوزارة القوى العاملة؟، وغيرنا المعطيات وتماشينا مع المعايير الدولية، وجعلنا صاحب العمل جزءًا من الوزارة بدلاً من أن يكون بعيدًا عنها، وحولنا الوزارة لتصبح مختصة بشؤون القوى العاملة وصاحب العمل معًا، حيث أصبحنا ننظر إلى صاحب العمل كشريك معنا في الوزارة، ونحن لا نقوم بالتوظيف، بل نقوم بتدريب وتأهيل وتوفير فرص العمل من خلال تدريب الخريجين وتأهيلهم، وإذا نجحوا في الاختبارات، فسيتم تشغيلهم.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة العمل قامت باستحداث منحتين منح للعمال غير المنتظمين لتصبح عدد المنح 6، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية وبوالص تأمين على الحياة في حالات الحوادث، وفي حالات الحوادث، يتم صرف 200 ألف جنيه بشكل فوري لتغطية النفقات الطبية والإنعاش الطبي الضروري.

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وتابع: مشروع مهني 2030 جاءت فكرته من الاعتراف بأن خطة وزارة العمل السنوية لا تتجاوز 10 آلاف متدرب، وهذا لا يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ولذلك قررنا التعاون مع استشاري دولي لتطوير التدريب، ومن هنا جاءت تسمية المشروعن والوزارة لديها 75 مركزًا تدريبيًا، ولكن هذا العدد لا يكفي لتلبية احتياجات العمالة، لذلك فكرنا في الاستفادة من المراكز التدريبية الخاصة، ووجدنا أن تراخيصها مغلقة، ففتحنا هذه التراخيص ودمجنا هذه المراكز ضمن مشروع 2030.

وأكمل وزير العمل، أنه حتى الآن، تم فتح تراخيص لأكثر من 100 مركز تدريب، وإذا قام كل مركز بتدريب 1500 متدرب في السنة، فإننا سنصل إلى مليون متدرب، ونحن نعمل على تطوير برامج تدريبية بالتعاون مع الاستشاريين ونقوم برصد ومراقبة الجودة لضمان صدور الشهادات بشكل موثوق، قائلًا:"نقوم برصد ومراقبة الجودة لضمان صدور الشهادات بشكل موثوق، ونحن مراكز تدريب مهنية ولسنا أكاديميات أو معاهد، ويتولى وزارة التعليم العالي الإشراف على الأكاديميات.

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