بحضور أحمد شوبير.. "مصر الخير" تنظم إفطارها السنوي - صور

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كتب-عمرو صالح:

تصوير هاني رجب:

نظمت مؤسسة "مصر الخير"، الأربعاء، حفل إفطار جماعي بممشى أهل مصر بمحافظة القاهرة للفئات المستحقة والأولى بالرعاية، ضمن دور المؤسسة المجتمعي والتنموي.

وشارك في حفل الإفطار الذي أقامته المؤسسة عدد من الشخصيات العامة على رأسهم الإعلامي أحمد شوبير

جدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير كانت قد أطلقت حملة إفطار صائم للعام الثاني عشر على التوالي، بهدف دعم الصائمين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر المستحقة

تشمل الحملة ثلاثة محاور عمل، هي المواد الجافة و الوجبات الساخنة والملابس وتشمل المواد الجافة على منتجات عديدة مثل سند العيلة 65 كيلو مواد غذائية وكراتين مواد غذائية وكروت مواد غذائية وتشمل الوجبات الساخنة على منتجات مثل خيمة إفطار و سحور وإفطار قرية ووجبات السحور ووجبة إفطار ساخنة أو كفارة صيام ووجبة لمة عيلة ووجبة افطار مسافر.

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