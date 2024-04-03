غرفة السياحة: إلغاء العمل بالإخطارات اليدوية - مستند

كتب- محمد أبو بكر:

عقدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اجتماعها، الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، بحضور رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة وأعضاء لجنة التسيير والمستشار الأمني للإتحاد والغرف وقيادات قطاع شرطة السياحة وممثلي الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة.

وفي ضوء الاستعدادات النهائية لصدور القرار الوزاري الخاص بمنظومة ربط مفردات الحركة السياحية للمنطقة المركزية، تقرر الآتي:

- إيقاف العمل بالإخطارات الورقية المقدمة من الشركات السياحية لمباحث الشركات عن تحركات عملائها بدءًا من 15 أبريل 2024.

- الإكتفاء بالإخطار المميكن المرسل من الشركات السياحية لمباحث الشركات من خلال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية من تاريخ اليوم وعدم ضرورة إرسال الإخطار باليد مرة أخرى طالما هناك موافقة على الإخطار المميكن من مباحث الإنترنت.

- تنظيم عدة دورات تدريبية لجميع الشركات السياحية العاملة على المنظومة، من خلال أجهزة التشفير لمدة 4 أيام تبدأ من 15 أبريل 2024، وحتى 18 أبريل 2024، بقاعة التدريب بمقر غرفة شركات السياحة، بواقع 2 دورة تدريبية في اليوم.

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