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هل الفن والموسيقى حرام؟.. أزهري يجيب

07:34 م الأربعاء 03 أبريل 2024

الدكتور محمد سالم أبو عاصي

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كتب-محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الدين الإسلامي جاء يلبي حاجة الإنسان فهو ليس مادة فقط، بل روح ومادة، كما أنه مجموعة من العواطف والمشاعر والاحاسيس.

وأكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عند مراجعة القرآن الكريم نجد أن القرآن مرة يخاطب العقل ومرات يخاطب المشاعر والأحاسيس، واللغة كما يقولون أمام المشاعر والأحاسيس عاجزة، ولذلك يقولون المعاني أكبر بكثير من اللغة ومن المباني، مضيفاً:" بعض الأوقات تجد أن الست بتجوز بنتها موطن فرح تبكي، وتجد واحد جاي من السفر والدته لا تملك أي كلام إلا أنها تبكي، ولهذا قال العلماء إن هذا البكاء في مواطن الفرح يكمل عجز اللغة، فقالوا الاستعارات في البلاغة الكنايات المجازات لاستكمال عجز اللغة".

وتابع أستاذ التفسير: بعض العلماء يقولون أن الموسيقى جاءت تكمل عجز اللغة، ولهذا عندما يستمع البعض للموسيقى يجد مشاعره جياشة وتححرك بشكل تلقائي وغير إرادي، ويجد الشخص نفسه أنه في حالة من الفرحة والانبساط الشديد، لذا عند تحريم الفن والموسيقى كيف يمكن للإنسان أن يلبي احتياجاته الداخلية؟.

واستطرد عميد الأزهر السابق: الإسلام هو الذي عقد صلحًا في تاريخ الفلسفة بين الروح والجسد، حيث هناك فلسفات أعطت للجسد ما يريد وهناك فلسفات روحية أفرطت في عالم الأرواح.

سالم أبو عاصي الفن والموسيقى حكم الفن

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