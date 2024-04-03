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BBC

هتنزل 150 جنيها.. نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار اللحوم في هذا الموعد

07:17 م الأربعاء 03 أبريل 2024

هل تنخفض أسعار اللحوم ؟

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن أسعار اللحوم من المتوقع أن تشهد انخفاضًا بنهاية شهر رمضان، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف في الأسواق.

وأضاف "أبو صدام"، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأربعاء، أن أسعار اللحوم البلدي في منافذ وزارة الزراعة وصلت إلى 300 جنيه.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم الحية من المتوقع أن تنخفض بمقدار يصل إلى 150 جنيهًا، حيث يقوم بعض التجار ببيع اللحم حاليًا بأسعار تتراوح بين 300 و340 جنيهًا، بعدما كانت تصل إلى 450.

وأشار إلى أن سعر كيلو اللحوم حاليًا في المناطق الريفية والقرى يبلغ 300 جنيه، بينما يتراوح في المدن بين 300 جنيه و350 جنيه نتيجة لتكاليف النقل، مؤكدًا أن هذا الانخفاض في الأسعار مستمر مع نهاية شهر رمضان.

وتابع "أبوصدام"، أن الأعلاف متوفرة حاليًا في الأسواق وشهدت انخفاضًا في أسعارها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار اللحوم البيضاء، مما ساهم في انخفاض أسعار اللحوم بشكل عام.

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