حسام موافي يحذر من شرب الخمر لهذا السبب - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تناول الخمر، كونه من المنكرات، قائلًا: حرام، وربنا بيحاسب عليه، وعايز تشرب خمرة اشرب أنت حر، بس حرام عند ربنا.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال برنامج رب زدني علمًا، المذاع على قناة صدى البلد، أن المولى سبحانه وتعالى لم يأمر بمعصية، مشيرًا إلى أن الله حرم الخمر حفاظًا على العقل، كون الخمور من المشروبات التي تذهب العقل.

وقال "موافي": الإنسان اللي بيقول لك بشرب الخمرة ومبسكرش، نقول له أنت جاهل، لأن لما ربنا تكلم على السُكر كان يقصد كل ما من شأنه أن يسكر فهو حرام، وربنا عارف كل حاجة لكن ما أجبروش، والمولى سبحانه وتعالى لم يأمر بمعصية.

