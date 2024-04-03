إعلان

BBC

حسام موافي يحذر من شرب الخمر لهذا السبب - فيديو

06:08 م الأربعاء 03 أبريل 2024

الدكتور حسام موافي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تناول الخمر، كونه من المنكرات، قائلًا: حرام، وربنا بيحاسب عليه، وعايز تشرب خمرة اشرب أنت حر، بس حرام عند ربنا.
وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال برنامج رب زدني علمًا، المذاع على قناة صدى البلد، أن المولى سبحانه وتعالى لم يأمر بمعصية، مشيرًا إلى أن الله حرم الخمر حفاظًا على العقل، كون الخمور من المشروبات التي تذهب العقل.
وقال "موافي": الإنسان اللي بيقول لك بشرب الخمرة ومبسكرش، نقول له أنت جاهل، لأن لما ربنا تكلم على السُكر كان يقصد كل ما من شأنه أن يسكر فهو حرام، وربنا عارف كل حاجة لكن ما أجبروش، والمولى سبحانه وتعالى لم يأمر بمعصية.

حسام موافي شرب الخمر المسكرات

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* 6 أيام.. قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر
* ما موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء التي لم يتم البت فيها؟ الحكومة تجيب
* التوقيت الصيفي 2024.. الحكومة تحسم موعد تغيير الساعة
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"